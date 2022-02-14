Путин назвал опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток

Владимир Путин заявил об опасности "бесконечного" расширения НАТО на восток. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник 14 февраля. Подробности доступны здесь на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что расширение Североатлантического альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.

Также сообщалось, что на ключевые предложения России по гарантиям безопасности США дали отрицательный ответ. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва внимательно изучила ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

В то же время посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC неожиданно заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить войну.