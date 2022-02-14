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Политика14 февраля 2022 13:21

Путин назвал опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток

Президент России заявил об опасности «бесконечного» расширения НАТО на восток
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Владимир Путин заявил об опасности "бесконечного" расширения НАТО на восток.

Владимир Путин заявил об опасности "бесконечного" расширения НАТО на восток.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник 14 февраля. Подробности доступны здесь на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что расширение Североатлантического альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.

Также сообщалось, что на ключевые предложения России по гарантиям безопасности США дали отрицательный ответ. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва внимательно изучила ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

В то же время посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC неожиданно заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить войну.