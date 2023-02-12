Замглавы МИД Чехии Дворжак: Время для высылки посла России еще не пришло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Дворжак заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло"

- Вопрос о высылке посла крайне чувствительный и имеет настолько тяжелый калибр, что мы пока чувствуем, что еще не пришло время доставать это самое тяжелое оружие, - сказал дипломат во время своего выступления по чешскому ТВ.

Дворжак допускает, что при возникновении такой ситуации российская сторона может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер. Замглавы чешского МИД напомнил, что в недавнем прошлом Чехия приняла весьма радикальные действия против российской дипломатии, значительно сократив число дипломатов в посольстве РФ в Праге.

До этого сайт KP.RU писал, что Чехию покинули 18 российских дипломатов. А позже под сокращение попали еще 54 сотрудника российского посольства в Праге.

Напомним, отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, после того как бездоказательно обвинила российскую разведку в причастности к взрывам на складе во Врбетице в 2014 году.