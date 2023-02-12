Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 19 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse объявил о заморозке российских активов на общую сумму 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов). Это сумма составляет более трети от всех зарегистрированных в Швейцарии активов РФ. Об этом пишет газета SonntagsZeitung.

- CS сообщает, что заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда швейцарских франков, - говорится в публикации.

Согласно официальным данным властей Швейцарии, такое решение было принято из-за санкций страны в связи с проведением российской спецоперации на Украине. В частности, Швейцария заморозила активы РФ на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) и заблокировала 15 объектов недвижимости.

Подобные действия швейцарская сторона исполняет не в первый раз. До этого министерство экономики Швейцарии опубликовало на своем сайте данные, согласно которым с 28 февраля 2022 года страна заморозила 7,94 миллиарда долларов активов из России, а также более 10 объектов недвижимости.

Тем временем, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что западные страны заморозили резервы российского регулятора на сумму около 300 миллиардов долларов. По словам Набиуллиной, доля американской валюты в заблокированных резервах не такая большая.