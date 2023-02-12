Умер Вадим Абдрашитов, известный режиссер и народный артист России

Вадим Абдрашитов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В возрасте 78 лет умер Вадим Абдрашитов - известный режиссер, народный артист России. Об этом 12 февраля 2023 года сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ.

- Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался, - сообщил ТАСС собеседник, не уточнив при этом причину смерти.

У режиссера остались жена Нателла Тоидзе и двое детей.

Абдрашитова известен тем, что снял такие картины, как "Охота на лис" (1980), "Остановился поезд" (1982), "Парад планет" (1984), "Плюмбум, или опасная игра" (1986), "Слуга" (1988), "Время танцора" (1997) и другие.

Некоторое время до своей деятельности в кино он работал на Московском заводе электровакуумных приборов. А в период с 1986-1990 годы Абдрашитова занимал должность секретаря правления Союза кинематографистов СССР.

13 января сайт KP.RU писал про смерть Алексея Литвина - театрального режиссера и сценариста. Ему было 60 лет. На протяжении последних пяти лет своей жизни Литвин уже не работал в театре.