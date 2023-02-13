Марочко заявил, что Киев увеличивает группировку ВСУ на купянском направлении

Группировка ВСУ на купянском направлении увеличивается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев наращивает группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"На купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику", - уточнил Марочко.

По его словам, командование украинских войск перебрасывает силы к населенным пунктам Берестовое, Новосельское и Песчаное, чтобы сдержать продвижение российских военных.

Собеседник агентства добавил, что в подкреплении есть как неподготовленные мобилизованные украинцы, так и военные регулярных войск, снабженные западным оружием и техникой.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце января Андрей Марочко сообщил, что ВСУ находится перед выбором: отступить из Артемовска или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, оставляя город без поддержки.

По его словам, в Часовом Яре и прежде была достаточно высокая концентрация армии ВСУ. Большие склады с припасами, лечебные учреждения, хорошо оборудованная инфраструктура, оборонительная инфраструктура.

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