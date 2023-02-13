Марочко: ВСУ используют мирных жителей в Макеевке как живой щит Фото: ЛИЦ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Макеевке. Они используют людей как живой щит, пишет ТАСС. При этом покинуть село жителям не позволяют — единственную относительно безопасную дорогу заблокировали блокпостом, а остальные заминировали.

Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные в селе Макеевка в Луганской Народной Республике прикрываются мирным населением. Сами боевики обустроились в домах и дворах местных жителей.

Почти все дороги из Макеевки заминированы. Таким образом киевские силовики не дают людям покинуть населенный пункт через север, юг и восток от села.

— Тех, кому все же удалось покинуть населенный пункт по единственной относительно безопасной дороге, расположенной западнее Макеевки, останавливают на блокпосте, расположенном в районе населенного пункта Грековка, и возвращают обратно, — сообщил Андрей Марочко.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке заявил, что ВСУ за сутки потеряли порядка 200 человек под Кременной.

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