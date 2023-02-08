Офицер Марочко: ВСУ за сутки потеряли 200 человек под Кременной Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери украинских сил на Сватово-кременском направлении в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили порядка 200 человек.

- Согласно перехваченным данным, только за сутки безвозвратные потери противника на участке Сватово - Кременная составили порядка 200 военнослужащих, - рассказал офицер ТАСС.

Также он добавил, что российской разведке уже известно о потерях в 14-й, 92-й, 25-й, 81-й и 95-й бригадах украинских войск.

До этого Марочко рассказывал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет число случаев психозов, а также токсических поражений печени и почек, из-за чего украинские медики и волонтеры уже бьют тревогу.

Также он объяснял, что потери украинских сил в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. По его словам, на этом фоне в украинской армии увеличиваются "панические настроения", в том числе у офицерского состава.