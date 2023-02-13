Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника, который получил конверт с ядом

Апты Алаудинов (слева) Фото: Александр КОЦ

Герой России, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов получил письмо, пропитанное ядом. Об этом сообщил руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в понедельник, 13 февраля 2023 года.

"Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом, - написал Кадыров. - Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость".

В результате Алаудинов и его адъютанты получили отравление. В медбате им оказали квалифицированную помощь, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий. Сейчас жизням командира спецназа "Ахмат" и его адъютантов ничего не угрожает.

"Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку, - добавил Кадыров. - Врачи проводят все необходимые процедуры".

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