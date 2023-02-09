Силовики установили главу группы украинских диверсантов, совершившей пять терактов в Бердянске

Силовики установили организатора пяти терактов в Бердянске Фото: Дмитрий СТЕШИН

Силовики установили личность главы группы украинских диверсантов, совершившей пять терактов в Бердянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источника в спецслужбах.

В числе этих преступлений убийство замначальника ГИБДД города Александра Колесникова, заммэра Олега Бойко и его супруги Людмилы, которая возглавляла городской избирком и руководителя местной комиссией по подготовке к проведению референдума о присоединении Запорожской области к России.

"Все совершалось по заданию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Питюкина, который проживает в городе Запорожье, бывший сотрудник органов внутренних дел Бердянска, а также его резидента Татьяны Омельяненко, проживает в городе Познань, Польша", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами мужества бывшего заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы Бойко. Супруги были награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, поясняется в документе.

Напомним, Александр Колесников получил смертельные ранения в августе 2022 года. Следственные органы сообщили, что начиненное поражающими элементами взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Красный горняк", где живут беженцы из Мариуполя.