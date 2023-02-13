Politico: в новый пакет санкций ЕС против России планируют включить 130 лиц и компаний

ЕС готовит десятый пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новый пакет санкций Европейского союза против России планируется включить 130 лиц и компаний. Об этом сообщает издание Politico.

В сообщении уточняется, что в предварительном списке фигурируют четыре банка, высокопоставленные военные и чиновники, а также компании, которых подозревают в обходе антироссийских мер.

Речь идет, в том числе, о судоходном предприятии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также ряде лиц и компаний из Ирана и Мали.

В перечне возможных мер также фигурируют запрет экспорта в Россию грузовиков и других "тяжелых транспортных средств", строительных машин и насосов. Авторы проекта предлагают также отказаться от импорта битума и каучука из РФ, говорится в публикации.

Напомним, Европарламент призвал страны Евросоюза "как можно скорее" принять десятый пакет антироссийских санкционных ограничений, запретив работу на рынке Евросоюза еще остающимся в регионе компаниям, том числе "Лукойл" и Росатом, а также отказаться от импорта российского урана.

В резолюции поясняется, что санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке.