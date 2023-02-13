Землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше

Последствия землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Землетрясение в Турции, унесшее почти 30 тысяч жизней, входит в десятку крупнейших подземных толчков в мире с эпицентром на суше, зарегистрированных за все время наблюдений. Об этом заявил профессор сейсмологии канадского Викторианского университета Эдвин Ниссен. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам сейсмолога, зачастую эпицентр землетрясений находится в океанах, что снижает наносимый людям ущерб.

В случае с турецким землетрясением совпало сразу несколько неблагоприятных факторов, которые привели к огромному количеству жертв. Эпицентр оказался в одном из густонаселенных районов, а толчки сотрясли землю посреди ночи, когда люди мирно спали в своих домах.

Как ранее писал сайт KP.RU, общее число погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции увеличилось до 29 605 человек. Также 147 934 гражданина были эвакуированы в другие провинции после природного катаклизма.

Напомним, в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, начал расти уровень моря. Море вошло в город и залило улицы. На многочисленных видео видно, что вода поднялась пока не слишком сильно и до настоящего наводнения еще далеко.

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