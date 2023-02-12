Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 29 605 человек Фото: REUTERS

Общее число погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции увеличилось до 29 605 человек. Также 147 934 гражданина были эвакуированы в другие провинции после природного катаклизма. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

До этого сообщалось, что 13-летнюю девочку смогли вытащить из-под завалов в турецкой провинции Адыяман через 145 часов после сильного землетрясения. Как уточняется, в операции по спасению девочки, которую зовут Ханым Гюллю, принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры, расположенной в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь, после чего направили в больницу Диярбакыра.

Напомним, 6 февраля 2023 года два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли Турции. Как сообщили сейсмологи, страна после мощных землетрясений будет еще некоторое время испытывать подземные толчки.