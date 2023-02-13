Илон Маск пообещал не допустить применения спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине

Илон Маск Фото: REUTERS

Владелец компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением о применении спутников Starlink на Украине.

Американский миллиардер утверждает, что связь предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей.

"Starlink - это магистральная линия связи Украины, особенно на линиях фронта, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены, - уточнил Маск. - Но мы не допустим эскалации конфликта".

Как ранее писал сайт KP.RU, американская компания SpaceX ограничила использование спутников Starlink киевским режимом в военных целях, в том числе для управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

По ее словам, интернет не должен превращаться в оружие, в связи с чем SpaceX приняла меры по ограничению применения сервисов Starlink для управления дронами.