SpaceX ограничила применение сетей Starlink в военных целях на Украине

SpaceX ограничила использование спутников Starlink для военной помощи Киеву Фото: REUTERS

Американская компания SpaceX ограничила использование спутников Starlink киевским режимом в военных целях, в том числе для управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

По ее словам, интернет не должен превращаться в оружие, в связи с чем SpaceX приняла меры по ограничению применения сервисов Starlink для управления дронами.

Шотвел уточнила, что SpaceX никогда не заключала с Киевом соглашения по использованию Starlink для управления беспилотными летательными аппаратами.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что средства РЭБ Вооруженных сил России в ходе освобождения Соледара подавили систему управления ВСУ и сорвали использование войсками Украины беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, китайский журналист Габриэль Онрада заявил, что Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, успешно выводя из строя беспилотники противника. Автор ссылается на отчет британского Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому уже к лету российские войска уничтожили 90% дронов ВСУ.