В России запустили систему автоматического поиска запрещенного контента в сети Фото: Анастасия Осипова

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, выпустил из бета-тестирования информационную систему «Окулус». Искусственный интеллект обучен выявлять нарушения российского законодательства на фото и видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГРЧЦ.

Тестирование системы «Окулус» проводили в декабре 2022 года. Сейчас ее уже запустили. С помощью технологии компьютерного зрения ИИ распознает изображения и символы, заданные сцены и действия, анализирует текст на фото и видеоматериалах. Из полученной информации «Окулус» отбирает ту, которая нарушает закон.

«Окулус» обучался в основном вручную. В этот период операторы обрабатывали в среднем по 106 изображений и 101 видео в день. Системе же на одну картинку понадобится около трех секунд, соответственно за 24 часа она сможет анализировать более 200 тысяч фото.

Отмечается, что разработку системы начали в сентябре 2022 года. Сумма договора с подрядчиком составила 57,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ) на территории России. Причина блокировки не называется.