Марочко заявил, что российские войска начали использовать новую тактику и занимать более выгодные рубежи Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы (ВС) России начали использовать новую тактику на линии соприкосновения, а также занимать более выгодные рубежи.

«Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились средства поражения, наблюдения, контроля … Техника современная на участках фронта», - сказал подполковник в отставке в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко заявил о планах российских войск продвигаться небольшими темпами, занимая более выгодные рубежи, а также новые территории. «Выдавливаем противника на всех участках местности», - отметил он, указав также на безуспешные попытки украинской пропаганды дискредитировать ВС России.

Напомним, Марочко также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей в Макеевке как живой щит, отметив, что украинские войска заминировали дороги от населенного пункта для того, чтобы не дать людям покинуть его.