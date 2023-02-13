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НовостиПолитика13 февраля 2023 9:52

Песков ответил на вопрос о вероятности второй волны частичной мобилизации

Песков заявил об отсутствии данных о вероятности второй волны частичной мобилизации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вероятности проведения второй волны частичной мобилизации в России.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что к текущему моменту какие-либо данные о подобной возможности отсутствуют.

"Нет, нет данных", - констатировал Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что вторая волна мобилизации не планируется в России, более того, эта тема ни разу не обсуждалась в Совете безопасности страны.

По ее словам, подобную позицию выражал и президент России Владимир Путин, развеивая слухи, которые распространяются как инструмент информационной войны против нашего государства.

Матвиенко добавила, что главная задача фейков о якобы готовящейся второй волны мобилизации – это попытка "расколоть российское общество", а также отвлечь внимание от того факта, что на Украине проводится уже "восьмая или девятая" мобилизация.