Матвиенко заявила, что тема второй волны мобилизации никогда не обсуждалась в Совбезе

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вторая волна мобилизации не планируется в России, более того, эта тема ни разу не обсуждалась в Совете безопасности страны. Об этом заявила журналистам председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в среду, 21 декабря 2022 года.

"Никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

По ее словам, подобную позицию выражал и президент России Владимир Путин, развеивая слухи, которые распространяются как инструмент информационной войны против нашего государства.

Матвиенко добавила, что главная задача фейков о якобы готовящейся второй волны мобилизации – это попытка "расколоть российское общество", а также отвлечь внимание от того факта, что на Украине проводится уже "восьмая или девятая" мобилизация.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале декабря Владимир Путин заявил, что дополнительной мобилизации в России не будет, так как в этом нет никакой необходимости.

Напомним, в ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремле нет каких-либо обсуждений о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.