Reuters: НАТО попросит членов альянса увеличить истощенные поставками ВСУ запасы оружия Фото: REUTERS

НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения, пишет Reuters. По словам неназванного источника они истощены из-за поставок для ВСУ.

До февраля 2022 года многие страны НАТО не достигали целевых показателей по запасам вооружения, так как считалось, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими сражениями остались в прошлом. Однако теперь ситуация требует изменений. Ожидается, что НАТО увеличит целевые показатели и попросит страны союза поднажать в наращивании оборонного производства. Решения ожидают на саммите НАТО, который пройдет в Литве в июле.

Выполнить это поручение может быть непросто из-за общемирового дефицита полупроводников, некоторых видов сырья, а также нехватки высококвалифицированных работников. Аналитики прогнозируют восполнение запасов не ранее 2025 года.

— Если бы Европе пришлось воевать с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней, — отметил неназванный европейский дипломат.

Недавно альянс завершил изучение оставшихся запасов вооружения. Обнаружен наибольший дефицит среди 155-миллиметровых снарядов, ракет для HIMARS и боеприпасов для таких систем ПВО, как IRIS-T, Patriot и Gepard.

Ранее бывший еврокомиссариат Гюнтер Ферхойген заявил, что запад своим предложением Украине стать членом НАТО перешел неприемлемую для России черту, сделав это сознательно.