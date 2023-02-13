Санду заявила о подготовке переворота в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду в ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, призвав парламент республики ужесточить законодательство в сфере безопасности.

«В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя», - сказала глава государства, указав на то, что данные планы подтверждают документы, полученные от «украинских партнеров».

По ее словам, предусматривалось привлечение граждан из других стран. Президент обвинила в попытке данных диверсий несколько оппозиционных сил, в том числе партию «Шор», призвав парламент страны побыстрее разработать проекты, дающие прокуратуре, а также Службе информации и безопасности, «возможность бороться с соответствующими рисками».

Напомним, в начале февраля 2023 года в Молдавии был продлен режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, а также ситуации на Украине. Режим ЧП продлили еще на 60 дней.