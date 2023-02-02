Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии принял решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней из-за энергетического кризиса, а также ситуации на Украине. Такое постановление было принято в ходе заседания в четверг, 2 февраля.

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова … продлить на 60-дневный срок с 4 февраля 2023 года», - сказано в постановлении, которое было утверждено 60 голосами проевропейской Партии действия и солидарности.

Оппозиция в знак протеста бойкотировала данная обсуждение, обвинив власти в злоупотреблениях.

Напомним, днем ранее, 1 февраля, министерство окружающей среды Молдавии сообщило, что страна получила первую партию дров на зиму, закупленную у Румынии в объеме 2100 кубометров. Сегодня, 2 февраля, «Молдовагаз» заявила о недопонимании с «Газпромом».