Минобороны Украины заявило о получении 19 установок CAESAR от Дании

Киев заявил, что Дания передала Украине все свои САУ CAESAR Фото: REUTERS

Украина получила от Дании 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR – это был весь запас такого вооружения скандинавской страны. Об этом заявило украинское министерство обороны в сети микроблогов Twitter в понедельник, 13 февраля 2023 года.

"Дания передала Украине все свои самоходные установки CAESAR", - говорится в сообщении ведомства.

На этом фоне Минобороны Незалежной поблагодарило Данию, назвав государство "настоящим другом".

Как ранее писал сайт KP.RU, старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен выразил мнение, что передача Киеву датских гаубиц Caesar стала "болезненным" шагом, лишившим Данию важного элемента обороны.

По словам эксперта, в этом случае речь шла не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляла боевую основу датской армии и "была ядром в деле начинающейся реконструкции" вооруженных сил страны.