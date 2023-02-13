Российские хакеры заявили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн в ФРГ Фото: REUTERS

Российские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн, которая расположена в Германии.

«Отвалилась база, как-то так», - сказано в Telegram-канале We are Killnet.

На данный момент сайт базы не открывается. Как передает РИА Новости, при попытке зайти на сайт в Брюсселе страница просто не загружается, а позже появляется сообщение об истечении срока ожидания. При попытке открыть сайт в Берлине появляется картинка с эмблемой Объединенного авиационного командования НАТО, однако страница все равно не активна.

Напомним, на авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы стран – членов Североатлантического альянса, а также их союзников, в том числе по вопросам поддержки Украины. Так встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась в конце января этого года. Как писал сайт KP.RU, в ней принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встречу провел министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.