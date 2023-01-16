Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине 20 января 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины, которая пройдет в пятницу, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАТО.

В сообщении уточняется, что встречу проведет министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, а сама встреча «будет посвящена продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры».

Отмечается, что Столтенберг намерен провести в Рамштайне ряд двусторонних встреч, среди которых встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО и Европейский союз должны нарастить объемы своей военной помощи для Украины на фоне событий под Артемовском и Соледаром, а позже генсек Североатлантического альянса выразил уверенность в том, что западные страны нарастят поставки вооружения Киеву.

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