Глава оборонного комитета Совфеда Бондарев: запасы высокоточных ракет США сокращаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев обратил внимание на слова экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора. Тот ранее заявил, что запасы высокоточных ракет у США сокращаются.

Бондарев добавил, что Штаты не смогут ускорить выпуск этих боевых единиц, в отличие от России, которая рекордно быстро нарастила производство военной техники.

— Макгрегор сказал правду о дефиците ракет. И эта правда должна была бы сподвигнуть американское правительство прекратить материально-техническую поддержку киевского режима, — написал глава оборонного комитета Совфеда РФ в своем телеграм-канале.

По словам Виктора Бонадрева, США пытается теперь переложить заботу об обеспечении Киева оружием и техникой на Европу, однако и там запасы истощились.

Неназванный Reuters европейский дипломат рассказал, что страны НАТО еще до СВО не дотягивали до целевых показателей по военным запасам, а теперь, когда они истощились из-за поставок ВСУ, не смогут даже в течение следующего года выполнить вероятную задачу альянса об их пополнении.