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НовостиВ мире13 февраля 2023 13:15

Столтенберг назвал нынешнюю стадию украинского конфликта «войной логистики»

Генсек НАТО призвал ускорить темпы поставок вооружения Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг назвал нынешнюю стадию украинского конфликта «войной логистики»

Столтенберг назвал нынешнюю стадию украинского конфликта «войной логистики»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс считает текущую стадию украинского конфликта «войной логистики». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в понедельник, 13 февраля.

Столтенберг также назвал необходимым побыстрее направлять технику и боеприпасы Украине, отметив, что данные поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО, призвав блок расширить производство боеприпасов.

«Темп поставок на Украину превышает темп нашего производства … Скорость спасет жизни», - заявил он.

Генсек альянса уточнил, что увеличение поддержки Киева будет обсуждать в ходе встречи министров обороны стран - членов НАТО, которая состоится 14-15 февраля 2023 года.

Напомним, накануне Столтенберг в очередной раз заявил, что поставки вооружения Киеву способны создать условия для мирного урегулирования. Как считает генсек НАТО, Украине необходимо больше оружие для сохранения, как «суверенного и независимого» государства.