Столтенберг назвал нынешнюю стадию украинского конфликта «войной логистики» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс считает текущую стадию украинского конфликта «войной логистики». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в понедельник, 13 февраля.

Столтенберг также назвал необходимым побыстрее направлять технику и боеприпасы Украине, отметив, что данные поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО, призвав блок расширить производство боеприпасов.

«Темп поставок на Украину превышает темп нашего производства … Скорость спасет жизни», - заявил он.

Генсек альянса уточнил, что увеличение поддержки Киева будет обсуждать в ходе встречи министров обороны стран - членов НАТО, которая состоится 14-15 февраля 2023 года.

Напомним, накануне Столтенберг в очередной раз заявил, что поставки вооружения Киеву способны создать условия для мирного урегулирования. Как считает генсек НАТО, Украине необходимо больше оружие для сохранения, как «суверенного и независимого» государства.