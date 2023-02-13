НАТО создаст сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс планирует создать виртуальную сеть, которая будет объединять специальную информацию гражданских и военных спутников для нужд разведки. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 13 февраля, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО создаст новую виртуальную сеть для национальных и коммерческих спутников», - сказал генсек альянса, отметив, что такая сеть объединит данные, которые поддержат операции блока, в том числе и в разведке.

Напомним, накануне стало известно, что НАТО просит членов блока нарастить запасы вооружения. Как предает Reuters, ожидается, что альянс увеличит целевые показатели, призвав также страны-члены блока нарастить оборонного производства. Аналитики заявляют, что выполнить планы будет непросто из-за общемирового дефицита полупроводников и некоторых видов сырья, прогнозируя восполнение запасов не ранее 2025 года.