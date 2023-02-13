Советник Пушилина назвал Красную Гору ключом для освобождения Артемовска Фото: REUTERS

Освобождение населенного пункта Красная Гора, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), открывает путь к Артемовску. Такое заявление в понедельник, 13 февраля, сделал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Красная Гора - один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом», - заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР.

Как сообщил Гагин, украинские войска используют дорогу Часов Яр - Артемовск для доставки подкрепления и оружия, а ее перекрытие помогает прекратить данное снабжение. Советник врио главы ДНР также отметил, что российская армия постепенно продвигается, в то время как расположенный в Артемовске украинский гарнизон обречен и скоро ему придется сдаться.

Напомним, об освобождении населенного пункта Красная Гора сообщили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 13 февраля, отметив также, что потери украинской армии за сутки превысили 150 военных.