Министр обороны Норвегии назвал Россию «главной угрозой для безопасности Европы»

Министр обороны Норвегии назвал Россию «главной опасностью для безопасности Европы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, которое он высказал в понедельник, 13 февраля, Россия - это «главная угроза безопасности не только Норвегии, но и всей Европы». Также норвежский чиновник предупредил о том, что конфронтация Запада и России будет очень долгой.

13 февраля доклады об анализе угроз предоставили разведывательная служба Норвегии, полицейская служба безопасности (PST) и Управление национальной безопасности. Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, выступая с докладом, заявил о том, что "Россия в 2023 году будет представлять наивысшую угрозу как для Норвегии, так и для всей Европы".

В свою очередь помощник директора службы разведки Норвегии Ларс Нордрам отметил, что события на Украине, якобы, привели к тому что норвежские нефть и газ стали вопросом общеевропейской безопасности, а сама Норвегия приобрела для России большую ценность, из-за рисков сближения с Финляндией и Швецией в случае, если те вступят в НАТО.

Нордрам считает, что сближение трёх стран сделает их приоритетной целью для российской разведки, из-за чего Арктике не удастся оставаться в стороне от конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Норвегия выделит Украине 7,3 млрд долларов США за следующие пять лет.