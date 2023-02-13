Производителя Snickers оштрафовали на 14,5 тысячи долларов за падение работников в чан с шоколадом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская кондитерская компания Mars Wrigley, производящая Snickers и M&M's, оштрафована на 14,5 тысячи долларов после того, как два сотрудника упали в чан с шоколадом. Об этом сообщает управление по охране труда США.

Работники упали в частично заполненный чан с шоколадом в ходе выполнения своих работ на фабрике в штате Пенсильвания в июне 2022 года. По данным местных СМИ, пожарная служба смогла вытащить пострадавших из резервуара, предварительно проделав отверстие в дне. Согласно первоначальной информации, сотрудники не получили травм, но они все же были доставлены в больницу.

«Работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы... 8 июня 2022 года», - сказано в сообщении управления по охране труда министерства труда США, где отмечается, что размер штрафа составляет 14,5 тысячи долларов.

Напомним, в конце января этого года компания Mars Wrigley заявила, что M&M’s уберет из своей рекламы говорящие конфеты после критики их нового имиджа. Это произошло после того, как пользователи соцсетей заявили, что компания лишила сексуальности зеленого персонажа.