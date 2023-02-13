Белый дом признал, что США в последние дни могли сбить абсолютно безобидные летательные аппараты Фото: REUTERS

Белый дом признал тот факт, что Соединённые Штаты Америки всё ещё не обладают информацией о принадлежности сбитых в последние дни над страной летательных аппаратов, так как ещё не изучили их обломки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Как отметил Кирби, недавно сбитые летательные аппараты могут быть не разведывательными или шпионскими, не китайскими, а просто безобидными, коммерческими объектами. Такая вероятность остаётся до тех пор, пока обломки сбитых аппаратов не будут должным образом обследованы.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему американские военные не смогли сразу сбить резонансный воздушный шар, замеченный над США, и точно ли он принадлежит китайским властям.

Также сообщалось ещё о нескольких летательных аппаратах, которые в последние дни сбивали военные США. Например, один из таких объектов был сбит над озером Гурон, хотя у американской армии и нет доказательств, что аппарат находился там с шпионскими целями.