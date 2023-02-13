Премьер Чехии заявил, что не видит смысла в полном разрыве дипотношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Прага поддерживает минимальные дипломатические отношения с Москвой, однако назвал бессмысленным полное их прекращение

«Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с РФ. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», - заявил глава чешского правительства, выступая перед студентами Горного университета в городе Острава в понедельник, 13 февраля.

Напомним, днем ранее, 12 февраля, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Дворжак заявил, что время для высылки российского посла из республики по примеру стран Балтии «еще не пришло». Представитель внешнеполитического ведомства назвал вопрос о высылке российского дипломата крайне «чувствительным».