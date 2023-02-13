Посол Польши при ЕС заявил, что страна разочарована десятым пакетом антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что Варшава разочарована предварительным проект десятого пакета санкционных ограничений Европейского союза в отношении Москвы.

«Это ниже наших ожиданий», - заявил польский дипломат, комментируя в эфире RMF FM предварительное содержание санкционных ограничений.

Как уточнил Садось, в первую очередь Варшава недовольна отсутствием ограничительных мер в отношении «Росатома», что было главным требованием Киева, поддерживаемым польской стороной. Также посол указал на отсутствие запрета на импорт российских алмазов.

Напомним, газета Politico сообщила, что в рамках десятого пакета санкций Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер против в отношении российских банков. Однако, по данным Bloomberg, сразу несколько стран-участниц Евросоюза выступили против таких ограничений.