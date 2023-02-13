Bloomberg: несколько стран Евросоюза не поддержали новые санкции против российских банков

Не все страны Евросоюза согласны с введением новых санкций против российских банков Фото: REUTERS

Сразу несколько стран-участниц Европейского союза выступили против новых ограничительных мер в отношении российских банков. Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 13 февраля 2023 года.

Журналисты при этом не уточнили, какие именно государства Евросоюза не поддержали расширение числа российских кредитных организаций, попадающих под санкции.

Как ранее писал сайт KP.RU, газета Politico сообщила, что ЕС рассматривает введение санкций против четырех российских банков в рамках десятого пакета ограничений против РФ. По данным издания, под новые анитроссийские меры, в частности, может попасть Альфа-банк.

Напомним, европейский чиновник сообщил журналистам, что Евросоюз пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, а сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих ограничений.