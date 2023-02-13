Военный врач сообщил о новых особо опасных боеприпасах ВСУ Фото: REUTERS

Командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил (ВС) России заявил, что украинские войска начали применять под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, содержащие особо опасные поражающие элементы.

Как отметил военный врач с позывным Тренер, в последнее время поступает больше пациентов, у которых обнаруживают шарообразные поражающие элементы одинакового размера.

«Они на большой скорости проникают ... начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект», - приводит РИА Новости слова командира медгруппы.

Военврач назвал пациентов, пострадавшие от подобных снарядов пациенты, одними из самых тяжелых, предположив, что такие поражающие элементы поступают в украинскую армию из западных стран.

Напомним, сегодня, 13 февраля, военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что российские войска начали использовать новую тактику на линии соприкосновения, занимая более выгодные рубежи.