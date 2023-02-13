Генсек НАТО признал, что подготовка альянса к конфликту на Украине началась ещё в 2014 году Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг признался, что организация готовилась к конфликту на Украине ещё с 2014 года, и усилила границы сразу после начала спецоперации. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Как отметил Столтенберг, конфликт на Украине никак не изменил НАТО, так как альянс заранее к нему готовился. По словам генсека, с 2014 года организация наращивала численность Сил реагирования, количество военных учений, а также значительно нарастила объёмы расходов на армию.

Генсек НАТО подтвердил, что когда началась российская спецоперация - альянс сразу увеличил военное присутствие на своих границах, так как заранее к этому подготовился. В Польше и странах Прибалтики были созданы боевые группы, ещё в 2016 году, а солдаты альянса начали стекаться к границам за несколько месяцев до начала конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что НАТО планирует создать специальную сеть, которая объединит гражданские и военные космические спутники для нужд разведки альянса.