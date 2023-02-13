Французский разведчик рассказал о том, что Зеленский не дал Парижу контракты на восстановление Украины Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский решил передать контракты на восстановление страны после войны не Франции, а США, несмотря на то что Париж вложил в помощь Киеву более 7,5 млрд евро. Об этом журналу Boulevard Voltaire рассказал в интервью бывший французский разведчик, работавший на службу DGSE, Ален Жюйе.

Жюйе заявил о том, что Зеленский подписал поручение, согласно которому контракты на послевоенное восстановление Украины получит американский пенсионный фонд Black Rock, крупнейший в США. По мнению бывшего разведчика, это означает, что Францию опять хотят оставить с носом, а всю перспективную прибыль оставят американцам.

Собеседник издания также отметил, что при тех суммах, которые французские власти уже выделили Киеву, решение Зеленского означает только лишь то, что Париж останется без прибыльных контрактов, и по сути потратил много денег впустую.

Ранее KP.RU сообщал о том, что бывший советник главы Пентагона Макгрегор рассказал о судьбе 30 тыс. иностранных наёмников, находящихся в составе украинских вооружённых сил.

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