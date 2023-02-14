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НовостиПолитика14 февраля 2023 6:00

Украина готовит сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС

Рогов заявил, что Украина готовит сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина готовит сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС

Украина готовит сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Власти Украины готовят сценарий дискредитации работы Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как рассказал представитель администрации региона в беседе с РИА Новости, Киев «намерен прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции» в западных СМИ. По словам Рогова, украинские власти уже «продавливают тему», что Россия якобы готовит экологическую катастрофу, поскольку низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов.

Член администрации Запорожской области подтвердил, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до рекордных показателей, однако на работе ЗАЭС это никак не сказалось. Как отметил Рогов, уровень воды начал падать после разрушения гребли Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками и искусственного задерживания стока воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра.

Как писал сайт KP.RU, Запорожская атомная электростанция переводится на мирный режим эксплуатации. Специалисты проводят необходимые восстановительные работы, в том числе перезапуск энергоблоков.

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