Украина готовит сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Власти Украины готовят сценарий дискредитации работы Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как рассказал представитель администрации региона в беседе с РИА Новости, Киев «намерен прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции» в западных СМИ. По словам Рогова, украинские власти уже «продавливают тему», что Россия якобы готовит экологическую катастрофу, поскольку низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов.

Член администрации Запорожской области подтвердил, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до рекордных показателей, однако на работе ЗАЭС это никак не сказалось. Как отметил Рогов, уровень воды начал падать после разрушения гребли Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками и искусственного задерживания стока воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра.

Как писал сайт KP.RU, Запорожская атомная электростанция переводится на мирный режим эксплуатации. Специалисты проводят необходимые восстановительные работы, в том числе перезапуск энергоблоков.

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