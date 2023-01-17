Рогов рассказал о переводе Запорожской АЭС на мирный режим эксплуатации

Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Запорожская атомная электростанция (АЭС) переводится на мирный режим эксплуатации. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов во вторник, 17 января 2023 года.

Политик обратил внимание, что обстрелы важного энергообъекта практически полностью прекратились. По его словам, это заслуга российских военных, которые подавляют позиции противника еще при выходе на позиции для ведения прицельного огня.

"Это просто результаты качественной работы нашей артиллерии, наших ВКС, наших РСЗО и так далее, которые не только подавляют огневые позиции противника, когда ведутся обстрелы АЭС, Энергодара или пригорода, но и не дают возможности противнику даже развернуть тяжелое вооружение и ракетные системы залпового огня типа Хаймерса", - уточнил Рогов.

Собеседник уточнил, сейчас два энергоблока работают в режиме горячего останова. Вырабатываемый при этом пар позволяет обеспечить отоплением и водой население Энергодара. Остальные энергоблоке находятся в режиме холодного останова.

Специалисты проводят все необходимые восстановительные работы, в том числе перезапуск энергоблоков.

"Думаю, что в ближайшем будущем, если такая положительная динамика сохранится, то в течение достаточно короткого времени энергоблоки могут быть уже запущены в режим эксплуатации, то есть, генерации – выработки электроэнергии", - заключил Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 12 января, заявил о том, что обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной.

Напомним, в начале прошлой недели Владимир Рогов заявил о том, что украинские войска существенно усилили интенсивность обстрелов региона. По его словам, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую направлены против мирных граждан, а также гражданских инфраструктурных объектов.

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