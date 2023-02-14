Аргентина начала проверки из-за роста потока беременных россиянок в страну

Аргентинская миграционная служба инициировала проверки из-за роста потока беременных россиянок в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миграционная служба Аргентины инициировала проведение проверок на фоне роста потока беременных гражданок России в страну. Об этом заявила глава ведомства Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала Cinco Noticas.

"Мы не против, чтобы люди приезжали жить и растили своих детей в аргентинской культуре, инвестировали, - аргументировала Карильяно. - Проблема в том, что эти люди не собираются здесь жить, они хотят только наш паспорт".

По ее словам, в рамках проверок опрошены 350 прибывших в Аргентину россиянок. Все они заявили, что пользовались услугами консультантов и агентств, чтобы получить аргентинское гражданство, утверждает руководитель национальной миграционной службы.

Как ранее писал сайт KP.RU, Флоренсия Кариньяно сообщила, что Аргентина начала приостанавливать виды на жительство (ВНЖ) россиян, которые родили детей в этой стране, но затем покинули ее на длительный срок. По ее словам, решение ведомства можно обжаловать через суд.

Почему в России возникла мода на беременный туризм в Латинскую Америку, читайте в материале на сайте KP.RU. В топ-5 стран, куда едут рожать россиянки, входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили и Панама. Все эти страны автоматически наделяют новорожденного национальным паспортом и сопутствующими благами, среди которых ключевое - безвизовый въезд во многие страны.