Сотрудники британской контрразведки выдали себя за россиян для поимки шпиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудникам службы контрразведки Великобритании MI5 пришлось притвориться гражданами России, чтобы поймать работника британского посольства в Германии, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

По информации Bloomberg, задержанный сотрудник дипломатической миссии Дэвид Смит работал в посольстве охранником. Как отмечается в сообщении, в течение нескольких лет он «собирал конфиденциальные данные из посольства» и передавал их властям России, получая за это вознаграждение.

Ради поимки Смита разведчики MI5 выдали себя за россиян и попросили его собрать для них данные о неком мужчине, якобы сотрудничавшим с властями Великобритании. В сообщении утверждается, что в ноябре 2020 года охранник посольства направил военному атташе России в Берлине письмо, в котором были данные о британском дипломатическом представительстве в Берлине.

Напомним, в конце прошлого года глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал «российской агрессией» слова о причастности Лондона к теракту на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».