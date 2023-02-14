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НовостиВ мире14 февраля 2023 7:25

Сотрудники британской контрразведки выдали себя за россиян для поимки шпиона

Он якобы передавал конфиденциальные данные властям России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сотрудники британской контрразведки выдали себя за россиян для поимки шпиона

Сотрудники британской контрразведки выдали себя за россиян для поимки шпиона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудникам службы контрразведки Великобритании MI5 пришлось притвориться гражданами России, чтобы поймать работника британского посольства в Германии, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

По информации Bloomberg, задержанный сотрудник дипломатической миссии Дэвид Смит работал в посольстве охранником. Как отмечается в сообщении, в течение нескольких лет он «собирал конфиденциальные данные из посольства» и передавал их властям России, получая за это вознаграждение.

Ради поимки Смита разведчики MI5 выдали себя за россиян и попросили его собрать для них данные о неком мужчине, якобы сотрудничавшим с властями Великобритании. В сообщении утверждается, что в ноябре 2020 года охранник посольства направил военному атташе России в Берлине письмо, в котором были данные о британском дипломатическом представительстве в Берлине.

Напомним, в конце прошлого года глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал «российской агрессией» слова о причастности Лондона к теракту на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».