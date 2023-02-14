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НовостиПолитика14 февраля 2023 8:18

Киев допустил расширение российской военной спецоперации на Одесскую область

Глава ОВА Братчук заявил, что Киев опасается расширения спецоперации на Одесскую область
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Киев допустил расширение российской военной спецоперации на Одесскую область

Киев допустил расширение российской военной спецоперации на Одесскую область

Фото: Александр КОЦ

Власти Украины опасаются расширения российской военной спецоперации на Одессу и Одесскую область, заявил глава Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Как написал глава ОВА в своем Telegram-канале, по мнению украинского руководства, Москва может расширить цели спецоперации и направить войска в Одесскую область с дальнейшим с выходом на границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены расширить обучение военных Вооруженных сил Украины, чтобы изменить динамику боевых действий. Американские эксперты пришли к выводу, что бои на Украине в этом году могут зайти в тупик, а конфликт заморожен. Это сыграет на руку России, поэтому США и их союзники начали активное обсуждение способов изменения динамики боевых действий в пользу Украины, утверждают они.

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