Киев допустил расширение российской военной спецоперации на Одесскую область Фото: Александр КОЦ

Власти Украины опасаются расширения российской военной спецоперации на Одессу и Одесскую область, заявил глава Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Как написал глава ОВА в своем Telegram-канале, по мнению украинского руководства, Москва может расширить цели спецоперации и направить войска в Одесскую область с дальнейшим с выходом на границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены расширить обучение военных Вооруженных сил Украины, чтобы изменить динамику боевых действий. Американские эксперты пришли к выводу, что бои на Украине в этом году могут зайти в тупик, а конфликт заморожен. Это сыграет на руку России, поэтому США и их союзники начали активное обсуждение способов изменения динамики боевых действий в пользу Украины, утверждают они.

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