МЧС России выводит спасателей из Турции и Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство чрезвычайных ситуации России завершило поисково-спасательные операции полсе землетрясений в Турции и Сирии и выводит свои группировки из этих стран, заявил глава ведомства Александр Куренков.

«Проведение поисково-спасательной операции завершается, к разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», – сказал он в ходе видеомоста с членами групп МЧС в Турции и Сирии.

Напомним, согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 31 643.

Как писал сайт KP.RU, ночью 13 февраля в МЧС России сообщили, что на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС РФ, Белоруссии и Киргизии в ходе поисковых работ в Турции был спасен человек. Это удалось сделать спустя более чем 160 часов после землетрясения. Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырех часов, при этом работы проводились в темное время суток и с риском для жизни, поскольку существовала вероятность обрушения конструкций.

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