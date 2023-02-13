Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 643 Фото: REUTERS

Число жертв разрушительных землетрясений в Турции достигло 31 643. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 тысяч 165 пострадавших», - сказано в сообщении управления.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, в воскресенье, 12 февраля, министерство градостроительства и окружающей среды Турции о необходимости снести по меньшей мере восемь тысяч зданий после разрушительных землетрясений в десяти турецких провинциях. Такое заявление было сделано после оценки свыше 132 тысяч зданий.

Напомним, два мощных землетрясения, магнитуда которых составила 7,4 и 7,7, произошли в понедельник, 6 февраля. Позже было также зафиксировано несколько землетрясений магнитудой около 5. Сейсмологи предупреждали, что данный регион Турции после будет еще испытывать подземные толчки.