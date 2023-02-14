Боррель предложит закупать летальное оружие для ЕС через Европейский фонд мира Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил о своих намерениях выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами Европейского союза на Совете министров иностранных дел стран ЕС, который пройдет 20 февраля 2023, отметив, что вооружение возможно закупать через Европейский фонд мира.

«Посредством Европейского фонда мира мы выделяем финансирование для государств-членов ЕС для осуществления закупок… Я считаю, что через Европейский фонд мира можно мобилизовать средства», - заявил он, отметив, что не видит противоречий в таком подходе, поскольку фонд является межправительственным, а не бюджет Европейского союза.

По его словам, за средства европейского бюджета покупать летальное вооружение нельзя.

Напомним, в начале февраля этого Боррель заявил о планах Евросоюза обучить ВСУ управлять танками Leopard 2. По его словам, в Польше и ФРГ собираются подготовить к апрелю текущего года 15 тысяч украинских военных.