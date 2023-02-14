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НовостиПолитика14 февраля 2023 10:34

News Nation показал подготовку украинских подростков к боевым действиям

Школьники в возрасте от 15 до 17 лет надевают камуфляж и учатся стрелять по мишеням
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинских школьников учат стрелять по виртуальным мишеням

Украинских школьников учат стрелять по виртуальным мишеням

Фото: Кадр видео

Украинские подростки в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе девочки, проходят подготовку к боевым действиям. Сюжет об одной из таких академий на территории бывшей советской республики показал американский телеканал News Nation.

Журналист Крис Куомо пообщался со школьниками, одетыми в камуфляжную форму, а также заснял процесс обучения их стрельбе по виртуальным мишеням и тренировки в спортзале.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач сообщил, что ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать.

Горбач добавил, что, хотя "негодных" могут призвать, проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

Напомним, катастрофические потери Вооруженных сил Украины привели к новой мобилизации на Украине: людей задерживают на похоронах и избивают на улицах.