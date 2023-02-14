News Nation показал подготовку украинских подростков к боевым действиям

Украинских школьников учат стрелять по виртуальным мишеням Фото: Кадр видео

Украинские подростки в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе девочки, проходят подготовку к боевым действиям. Сюжет об одной из таких академий на территории бывшей советской республики показал американский телеканал News Nation.

Журналист Крис Куомо пообщался со школьниками, одетыми в камуфляжную форму, а также заснял процесс обучения их стрельбе по виртуальным мишеням и тренировки в спортзале.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач сообщил, что ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать.

Горбач добавил, что, хотя "негодных" могут призвать, проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

Напомним, катастрофические потери Вооруженных сил Украины привели к новой мобилизации на Украине: людей задерживают на похоронах и избивают на улицах.