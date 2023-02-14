В Пентагоне заявили, что восемь стран вошли в коалицию по поставкам Украине танков Leopard Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран.

Как уточнил глава Пентагона, речь идет о ФРГ, Португалии, Испании, Польши, Канаде, Норвегии, Дании, а также Нидерландах. При этом, по его словам, целью Североатлантического альянса является не только передача самой техники, а и обеспечении «военных возможностей на долгий срок».

«Мы обсудим промышленные инициативы, которые помогут поддержать нашу помощь Украине в долгосрочной перспективе», - заявил глава Пентагона на встрече глав военных ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля.

Напомним, днем ранее, 13 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны – члены НАТО ускорить темпы поставок вооружения Украины, указав на то, что текущие поставки намного превышают возможности их производства блоком, назвав украинский конфликт «борьбой логистики».

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