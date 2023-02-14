Евросоюз внес Россию в список стран - налоговых убежищ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз внес Россию в свой список стран, которые он считает налоговыми убежищами. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза, который был распространен во вторник, 14 января, в Брюсселе.

«ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику», - сказано в сообщении, где уточняется, что в список «некооперативных юрисдикций для целей налогообложения» теперь кроме России также вошли Коста-Рика, Британские Виргинские острова и Маршалловы Острова и Россию.

В документе отмечается, что диалог с Москвой по налоговым вопросам был приостановлен после начала специальной военной операции на Украине.

Теперь в список стран - налоговых убежищ Европейского союза включены 16 юрисдикций.

Напомним, сейчас в Европейском союзе готовят десятый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы. Накануне газета Politico заявила, что в рамках новых санкций Евросоюз рассматривает введение ограничительных мер против российских банков. Однако, как передает Bloomberg, сразу несколько стран-членов ЕС выступили против подобного «черного списка».