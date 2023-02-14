Прощание с режиссёром Вадимом Абдрашитовым пройдёт 16 февраля 2023 года в московском Доме кино Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стала известна точная дата прощания с Народным артистом России, режиссёром Вадимом Абдрашитовым, который скончался 12 февраля 2023 года, в возрасте 78 лет. Вадим Юсупович будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве, 16 февраля 2023 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Прежде точная дата похорон и прощания не была известна, однако теперь известно, что прощание с кинорежиссёром пройдёт в тот же день, 16 февраля, в 11:00 в Доме кино, расположенном также в Москве.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Народный артист России, режиссёр Вадим Абрашитов скончался в возрасте 78 лет. У Вадима Юсуповича осталась жена и двое детей. Он известен по таким кинокартинам как: «Охота на лис» (1980), «Парад планет» (1984), «Слуга» (1988) и многим другим.