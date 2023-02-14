Иностранку Муну Дабул вытащили из-под завалов в Турции спустя 204 часа после землетрясения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юго-востоке Турции спасатели освободили из-под обломков женщину, которая провела в ловушке около 204 часов. Спасённую зовут Муна Дабул, она гражданка неназванного государства, о чём пишет ТАСС, со ссылкой на Агентство Анадолу.

Муну Дабул спасли в районе Антакья, что в провинции Хатай, на юго-востоке страны. Женщина провела под завалами 8,5 суток, однако выжила и дождалась помощи. О её состоянии пока ничего не сообщается.

Напомним, по последним данным в Турции погибли более 31 тыс. человек из-за разрушительных землетрясений, прокатившихся по стране на прошлой неделе. Пострадали более 81 тыс. жителей и туристов, разрушенными оказались порядка 6,5 зданий. По всей стране продолжаются спасательные операции, выживших до сих пор вытаскивают из-под обломков.

Ранее KP.RU сообщал о том, как Дмитрий Песков прокомментировал работу российских спасателей, помогающих разбирать завалы и доставать людей из-под обломков в Турции.

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